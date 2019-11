Schoolroutekaart brengt leerlingen uit Lummen veilig naar school EWH

16u26 0 Lummen Onder het motto “bekijk het door de ogen van de leerlingen” heeft Route2School samen met de gemeente Lummen een digitale schoolroutekaart uitgewerkt. Deze kaart toont de veiligste routes van en naar de Lummense scholen. De routes zijn gebaseerd op de ervaringen van leerlingen, ouders en leerkrachten.

De schoolroutekaart is gebaseerd op een bevraging die Route2School vorig schooljaar in alle Lummense scholen heeft uitgevoerd. Hierbij werd aan leerlingen, ouders en leerkrachten gevraagd om de mobiliteitsknelpunten in kaart te brengen. Later werden alle antwoorden voorgelegd aan de gemeentelijke dienst mobiliteit, de verkeersdienst van de politie en alle betrokken scholen.

De kaart wordt aangepast indien knelpunten aangepakt worden of routes wijzigen. Bij grote wegenwerken zal ook steeds de meest geschikte fietsroute naar de scholen weergegeven worden. De aanbevolen routes op de kaart zijn misschien niet altijd de kortste, maar wel de meest veilige.

Route2School is een project van UHasselt en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De organisatie de verkeersveiligheid verbeteren door het verkeer door de bril van zwakke weggebruikers zoals leerlingen, ouders en leerkrachten te bekijken. Naast Lummen, ontwikkelde de organisatie al voor 73 steden en gemeenten schoolroutekaarten. De kaart van Lummen kan geraadpleegd worden via www.route2school.be.