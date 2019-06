Rooske (80) staat al zestig jaar in haar winkeltje: “Pensioen? Geen denken aan!” Redactie

18u42 0 Lummen “Rusten? Dat ken ik niet. Ik werk nog 12 uur per dag.” Rooske uit Lummen is tachtig jaar, maar voelt zich half zo jong. Vandaag staat ze al zestig jaar in haar winkeltje aan de Thiewinkelstraat en wil dat nog lang blijven doen.

Het is feest in Thiewinkel, het gehuchtje in Lummen. Rosalie ‘Rooske’ (80) haar kruidenierswinkeltje bestaat zestig jaar, ze is even lang getrouwd én ze is tachtig. Drie straffe prestaties, en bijzonder dat ze op haar leeftijd nog even hard werkt als ooit tevoren. “Ik voel me vijftig of zestig jaar, het lijkt alsof ik sindsdien nooit meer achteruit ben gegaan”, zegt ze.

We kunnen haar geen ongelijk geven: Rooske ziet er nog bijzonder goed uit en heeft vooral nog ontzettend veel energie. Alles doet ze nog alleen: het intasten van de rekken, de facturen bijhouden, gehaktballen bereiden, en steeds met de glimlach. “Ik leerde mijn man kennen hier in Thiewinkel, we zijn van dezelfde straat en beiden kinderen van boerenfamilies. Toen ik 20 was, besloot ik een winkeltje te starten. Exact hier aan de Thiewinkelstraat. Destijds, in de jaren ‘60 en ‘70, waren we nog met zeven winkeltjes, maar ik ben de enige die nog is blijven doorgaan.”

Nooit stoppen

Ze bracht met haar man drie dochters groot, en heeft intussen klein- én achterkleinkinderen. Maar aan stoppen heeft ze nog geen seconde gedacht. “Natuurlijk kwam het wel al ter sprake. Toen ik zestig was, zei ik dat ik zou stoppen als ik zeventig zou worden. Maar die tien jaren zijn voorbij gevlogen. Ik sta nog steeds elke ochtend om 7.30 uur in de winkel, en sluit af om 20.30 uur. Daarna ben ik nog bezig met werk achter de schermen, maar het is vaak 23 uur voor ik echt gedaan heb.”

Praatje met de klanten

Haar kinderen klaagden vroeger al eens over het harde werken, maar voor Rooske is de winkel haar leven. “Ik kan dat niet loslaten. Wat ik heb, wil ik altijd fel koesteren. We kochten intussen een assistentiewoning in Lummen-centrum, en soms gaan we daar eens naar toe. Als één van ons twee plots ziek zou worden, verhuizen we naar daar, maar voorlopig is dat nog niet het geval. Ik geniet nog steeds van het praatje met de klanten, en verkoop al jarenlang dezelfde producten. Mijn klanten zijn vooral passanten tussen Lummen en Hasselt, maar velen ken ik al decennialang. Oudere klanten komen hier hun boodschappen doen. Niet iedereen is fan van de GB of de Carrefour.”

Oudere klanten komen hier hun boodschappen doen. Niet iedereen is fan van de GB of Carrefour Rooske

“We kunnen hier nog altijd van leven hoor, maar mijn man is wel al 30 jaar op pensioen. We genieten van onze oude dag samen, op zaterdagavond. Dan gaan we steevast een pintje drinken, en maandagvoormiddag gaan we naar het magazijn om producten bij te bestellen. Zolang we dat kunnen, blijven we dat doen.”

Donderdag 27 juni is iedereen welkom aan het winkeltje van Rooske voor een hapje en een drankje. “Ik heb geen uitnodigingen rondgestuurd, maar iédereen is welkom.”