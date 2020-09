Rita Moors (N-VA) legt eed af als Vlaams parlementslid Birger Vandael

29 september 2020

14u14 1 Lummen De Lummense advocate Rita Moors (53) heeft afgelopen maandag de eed afgelegd als nieuwe volksvertegenwoordigster in het Vlaams Parlement. Ze vervangt Jos Lantmeeters, die provinciegouverneur in Limburg is geworden. “Ik ben erg blij met dit nieuw mandaat, dat ik met veel engagement ga invullen”, kondigt ze aan.

Rita is afkomstig uit Bilzen en woont al sinds 1996 met haar man en drie studerende kinderen in Lummen. Na haar humaniora aan het O-L-Vrouwlyceum in Genk behaalde zij het diploma van Master in de Rechten aan de KU Leuven. Zij startte haar loopbaan als advocaat aan de Balie van Tongeren in 1991. Momenteel is zij nog steeds actief aan de Balie van Limburg als advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken.

In het schoolbestuur

Gedurende 16 jaar was zij voorzitter van het schoolbestuur van basisschool ‘t Klinkertje’ in Linkhout en lid van de raad van bestuur van de overkoepelende organisatie van de basisscholen in Lummen ‘Klavertje 5’. Van 2012 tot 2018 trad ze op als voorzitter van de N-VA-fractie in de gemeenteraad van Lummen. Sinds 1 januari 2019 is ze eerste schepen in haar thuisbasis, met als bevoegdheden Economie, Mobiliteit, Toerisme en Personeel.

De actieradius van Rita Moors bleef niet beperkt tot haar eigen gemeente. Zij was enige tijd ondervoorzitter van N-VA Limburg. Sinds 2010 is zij lid van de raad van bestuur van de LRM (Limburgse Reconversie Maatschappij), waarvan ze sinds 2014 ondervoorzitter is. Daarnaast is ze bestuurder van de NV Corda Campus. In 2012 werd ze ook bestuurder van de Universiteit Hasselt, en lid van de raad van toezicht bij de tUL, de transnationale Universiteit Limburg (Hasselt-Maastricht). Tot slot is zij sinds april 2019 voorzitter van Fluvius Limburg.

Schulensmeer

Rita Moors wordt in het Vlaams Parlement vast lid van de commissies Economie en Openbare Werken (Mobiliteit) en plaatsvervangend lid van de commissie Wonen. Zij combineert met veel passie haar professionele werkzaamheden en haar gezin. Gaan wandelen of lopen met haar Ierse Setter aan het Schulensmeer zorgt voor de nodige ontspanning. De nieuwe functie in het Vlaams Parlement past bij haar motto: “Benut de kansen die je op je levenspad krijgt ten volle, met veel inzet en ijver!”