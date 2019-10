Regenweer zorgt hele voormiddag voor ongevallen op E314 en E313 in Limburg 51-jarige vrouw kritiek na zware klap tegen vrachtwagen in Zolder Toon Royackers

14u35 0 Lummen De hele ochtend is het verkeer op de E314 en de E313 in Limburg moeizaam verlopen door enkele hevige regenbuien. Die zorgden op verschillende plaatsen voor slippartijen en enkele ernstige ongevallen. Het zwaarste ongeval gebeurde op de E314 ter hoogte van Terlaemen. Daar raakte een 51-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond toen ze tijdens een stortbui met haar auto achterop een truck knalde.

Het ongeval gebeurde omstreeks 11.20 uur in de richting van Lummen. “Er was een korte file ontstaan net voor het klaverblad, waarvoor ikzelf moest vertragen,” getuigt de vrachtwagenchauffeur die bij het ongeval betrokken was. “Ik had de vier richtingaanwijzers al opgezet om het achteropkomend verkeer te waarschuwen. Plots was er toch die hevige slag, en seconden later zag ik een autowrak naast mij voorbij schuiven.”

File van voor Houthalen

Een bestuurster had de file te laat opgemerkt en was achterop het laadruim gereden. Omdat de vrouw gekneld zat in haar auto, snelde brandweerzone Zuid West Limburg ter plaatse. Ook een ambulance en een MUG team kwamen naar de E314 om haar de eerste zorgen toe te dienen. Het 51-jarige slachtoffer uit Oudsbergen werd uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het Parket Limburg stelde dinsdag een verkeersdeskundige aan voor een onderzoek. Door het ongeval verliep het verkeer op de E314 de hele voormiddag erg moeizaam. Tegen de middag stond er al een kilometerslange file van voor Houthalen-Helchteren. Takeldiensten kregen kort voor 13 uur de rijbaan echter weer vrij, waarna de file langzaam kon oplossen.

Moeizame ochtendspits

Eerder tijdens de ochtendspits waren de hulpdiensten trouwens ook al moeten uitrukken voor verschillende andere ongevallen. Zo begon omstreeks 10.15 uur op de E314 aan de uitrit Lummen-centrum een bestelwagen te slingeren op het natte wegdek. De wagen kantelde uiteindelijk over de rijbaan. Bij die klap raakten gelukkig geen andere voertuigen betrokken. De bestuurder raakte wel lichtgewond. Ter hoogte van Genk schoof dan weer een auto de afrit af en belandde zo in het struikgewas. Op het klaverblad in Lummen gingen dinsdagmorgen omstreeks 8 uur twee auto’s over de kop na slippartijen. Daarbij raakten de betrokken bestuurders telkens lichtgewond. En ook op de E314 opnieuw in Lummen botsten omstreeks half negen nog eens twee auto’s. Inmiddels is de rijbaan overal opnieuw vrij gemaakt, maar kunnen hevige regenbuien nog steeds voor gevaarlijke situaties zorgen.