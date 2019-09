Prins Laurent opent samen met Sien Eggers en Sergio paardenwoon-zorgcentrum Kings’ Legacy: 19 mishandelde en verwaarloosde paarden vinden onderdak Dirk Selis

08 september 2019

17u33 0 Lummen In het bijzijn van prins Laurent opende vandaag Kings’ Legacy in Lummen, een woon-zorgcentrum voor mishandelde en verwaarloosde paarden. De prins kreeg samen met Europarlementslid Hilde Vautmans en trotse meters Sien Eggers en Catherine Khalil en peter Sergio meer uitleg over het centrum en haar paarden.

Een pony die met navelstreng over de haag werd gegooid, een paard dat blind is geworden door het eten van berenklauw, hippotherapiepaarden op pensioen of paarden die door de verhuis van hun eigenaars niet meer terecht kunnen op een weide: het zijn maar enkele voorbeelden van de 19 paarden die in het woon-zorgcentrum Kings’ Legacy in Lummen worden opgevangen. Kings’ Legacy, vernoemd naar het vergiftigde paard King, biedt opvang voor paarden die niet meer productief zijn.

Helse pijnen

“King, Little King, werd gered toen hij amper drie maand oud was. Gered van het slachthuis, samen met zijn mama Black Velvet”, zegt voorzitster Ingrid Peetermans. “Ze brachten samen rustige jaren door, met als enige “werk” grazen, genieten. Een gefrustreerd onmens maakte met vergif een einde aan zijn jonge leven. Twee dagen lang leed hij helse pijnen om zijn laatste adem uit te blazen in de armen van zijn geliefde “papa”. King was niet meer, op 19 juli 2016 eindigde het verhaal van King, net geen vijf jaar oud. Zijn verhaal inspireerde ons om ter zijner nagedachtenis Kings’ Legacy op te richten, Kings Erfenis, Kings Nagedachtenis, om aan hen die het nodig hebben de helpende hand te reiken opdat ze niet zouden moeten sterven omdat ze niet langer ‘nuttig’ zijn. Niet alleen zullen deze kostbare levens worden opgevangen, maar zij zullen ook kunnen blijven tot de natuur hen terug in haar armen neemt. Gelukkig oud worden met de beste zorgen.”

Strengere bestraffing

“Als voorzitster van de Horse Group van het Europees Parlement ben ik erg fier dat zo’n initiatief gevestigd is in Limburg”, zegt Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld). “De vzw, voorzitster Ingrid Peetermans en alle vrijwilligers doen echt prachtig werk door de paarden een mooie oude dag te bieden. Jammer genoeg zien we in België en Europa veel gevallen van mishandeling bij paarden. Daarom is er nood aan een strengere bestraffing, maar ook aan meer en betere informatieverspreiding voor iedereen die paarden houdt. Het houden van een paard brengt immers heel wat verantwoordelijkheid en kosten met zich mee. Het is alvast één van de prioriteiten van de MEP Horse Group en European Horse Network.”