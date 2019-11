Primeur in Limburg: eerste keer autodelen bij sociale woningen EWH

12 november 2019

17u58 0 Lummen De Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen (KBM) gaat volgend jaar in de Lummense Ketelstraat het project ‘Kunstberg' realiseren. De site, waar vroeger een jongensschool gevestigd was, wordt omgevormd tot sociale woningen. Uniek in dit project is dat de sociale huisvestingsmaatschappij in zee gaat met Cambio, een autodeelbedrijf.

De nieuwe sociale woningen op de ‘Kunstberg’ bestaan uit vier bouwblokken, waaronder 33 appartementen en een ondergrondse garage en is van de hand van ILB architecten, Nexilis en BTA. Het hellende terrein van de Ketelstraat is volgend jaar dus vier sociale woonblokken met uitgesproken hellende daken rijker. Het behoud van de beukenboom en de doorsteek naar de Meerlestraart vormden de grootste uitdaging voor de ontwerpers. “De Ketelstraat zal door dit project een heel nieuw elan krijgen”, zegt Wim Vangeel, schepen voor ruimtelijke ordening ( CD&V).

Cambio

Wat opvalt is dat KBM voor dit project samenwerkt met autodeelbedrijf Cambio. Dat wil zeggen dat zowel bewoners van de sociale woningen als de buurt over een deelwagen zullen beschikken. “Op die manier verhogen we de duurzaamheid van ons project en kunnen sociale huurders kosten besparen", aldus Erik Schoofs, voorzitter van KBM. “Een deelwagen vervangt immers tot wel 12 private wagens.”

Niet enkel KBM, maar ook de gemeente Lummen zet in op autodelen. “Dit najaar komen er op het Charles Wellens-plein standplaatsen voor twee elektrische deelwagens “, aldus burgemeester Luc Wouters (CD&V). “Hiermee willen we de doelstellingen bereiken die we in ons klimaat- en mobiliteitsplan hebben opgenomen.”