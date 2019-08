Oude bus uitgebrand in Lummen RTZ

29 augustus 2019

16u54 0 Lummen Langs de Larenstraat in Lummen heeft een hevige brand donderdagnamiddag een oude bus vernield. Enkele jongeren die de bus aan het klaarmaken waren om er in te kamperen, konden zich tijdig in veiligheid brengen.

Hoe het vuur precies is ontstaan, was donderdag nog niet duidelijk. De oude bus werd alleszins niet meer gebruikt voor verplaatsingen van passagiers. Wel werd hij soms ingezet als jurylokaal voor paardenwedstrijden. In de zomer diende hij ook als kampeermiddel voor jongeren uit de buurt. De jongeren die er tijdens de nacht van donderdag op vrijdag in zouden slapen, bleven allemaal ongedeerd. De brandweerzone Zuid West Limburg kon bovendien voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een boom. De bus zelf is helaas volledig vernield. De lokale politie kwam ter plaatse voor een onderzoek.