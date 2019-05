Oppositie hekelt ‘rusthuistaks’ in Lummen Toon Royackers

21 mei 2019

09u04 9 Lummen De prijzen voor een rusthuiskamer in het OCMW-woonzorgcentrum Het Meerlehof in Lummen gaan met 10 euro per dag omhoog. Goed voor een jaarlijkse meerkost van 3.600 euro per jaar en per inwoner. Volgens oppositiepartijen sp.a en Groen gaat het om een hardvochtige ‘rusthuistaks op ouderen’. De meerderheid vindt de prijzen vergelijken met andere rusthuizen dan weer oneerlijk, en benadrukt dat het OCMW indien nodig bijspringt.

Gewezen OCMW voorzitter Birgitt Carlier (sp.a) maakte zich dinsdagavond erg druk op de gemeenteraad van Lummen. “Jullie willen winst maken op kap van ouderen. Deze nieuwe bestuursploeg van CD&V en N-VA leggen prijzen op die ver boven de gemiddelde tarieven in openbare woonzorgcentra liggen. Het gaat om een openbare dienst die niet winstgevend hoeft te zijn. Voor ons zwembad en de kinderopvang moeten we als belastingbetaler toch ook bijleggen om uit de kosten te geraken? Daar staan we als sp.a achter, maar waarom moet een zorgcentrum dan plots wel winstgevend zijn?” De voormalige voorzitster vreest dat de prijsverhoging een voorbode is van een privatisering.

Ook oppositiepartij Groen schoot dinsdagavond met scherp. “Dit lijkt wel een rusthuistaks van CD&V,” vindt raadslid Stefan Coenen. “Jullie waren toch een sociale gezinspartij? Gaan we die redenering doortrekken en ook de prijzen voor ons zwembad en de kinderopvang verhogen om rendabel te zijn?” Raadslid An Goijens (Open VLD) vreest dat de kinderen straks in Lummen moeten bijleggen voor het rusthuisverblijf van hun ouders.

Gemiddelde prijs

Schepen voor welzijn Heidi Lamotte (CD&V) woof de kritiek weg. “In onze nieuwe prijs is alles inbegrepen, en dat is in veel zorgcentra niet het geval. Daar staat plots een extra bedrag op de factuur voor een koelkast of de televisie. Zo is het onmogelijk om prijzen met elkaar te vergelijken. Voor wat we bieden hanteren we een prijs die eerder gemiddeld is. Overigens: in de nieuwbouw van het Meerlehof werken we met mooie afdelingen die opnieuw een huiskamergevoel voor de bewoners bieden. Het is een mooi project, tegen een aanvaardbare prijs.” De kosten voor de nieuwbouw werden aanvankelijk geraamd op 10 miljoen euro, maar lopen intussen op tot 13 miljoen. De dagprijs bedraagt straks 58,64 euro voor Lummenaren en 62,25 euro voor niet-Lummenaren. Voor de huidige bewoners wordt trouwens een overgangsmaatregel voorzien. Burgemeester Luc Wouters (CD&V) wees er op dat het OCMW ook steun biedt aan ouderen die het lastig hebben met hun rusthuisfactuur.