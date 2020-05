Openbaar onderzoek naar aanleg fietspaden langs Blanklaarstraat hervat Emelie Wojcik

14 mei 2020

18u21 0 Lummen Het openbaar onderzoek naar de aanleg van fietspaden langs de Blanklaarstraat liep normaal gezien van 16 maart tot 14 april. Maar door de coronacrisis werd het onderzoek tijdelijk opgeschort. Intussen loopt het onderzoek weer en dat tot 27 mei.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente, het Agentschap Wegen en Verkeer, Fluvius en Aquafin. Volgens het plan komen er fietspaden uit asfalt aan twee zijden van de Blanklaarstraat vanaf het kruispunt met de Grote Baan tot de grens met Diest. De fietspaden worden 1,75 meter breed en de nieuwe rijweg wordt 6 meter breed. In de woonzone worden de fietspaden aanliggend aan de rijweg aangelegd en buiten de woonzone komen er gescheiden fietspaden. Bij de overgang tussen de woonzone en het agrarisch gebied zal er een middengeleider geplaatst worden om de snelheid te remmen.

Verder komt er in de Blanklaarstraat, de Violetstraat en de Baanhuisstraat een gescheiden rioolstelsel. Het wegdek van de Violetstraat en de Baanhuisstraat zal ook worden vernieuwd. De totale kostprijs bedraagt ongeveer 3.000.000 euro. Mogelijk kan er voor de winter nog gestart worden met voorbereidende werken maar de grootste werken zullen wellicht in het voorjaar van 2021 starten. De totale uitvoeringstermijn van het project bedraagt 287 kalenderdagen waarvan 147 kalenderdagen voor de Blanklaarstraat.

Infomarkt

Tijdens het eerste openbare onderzoek zou er een infomarkt plaatsvinden om omwonenden te informeren over de werken. Ook dat evenement kon door de coronacrisis niet doorgaan. Daarom organiseert de gemeente op maandag 18 mei opnieuw een infomarkt in het Administratief Centrum, in veilige omstandigheden. De bewoners zullen persoonlijk worden uitgenodigd en kunnen de infomarkt die dag doorlopend bezoeken van 17 tot 20 uur.