Ook Lummen toont livebeelden van recyclagepark Emelie Wojcik

21 april 2020

12u54 0 Lummen Na Hasselt en Genk, heeft ook Lummen camera’s geïnstalleerd aan de ingang van haar recyclagepark. Op die manier wil het gemeentebestuur lange wachtrijen voorkomen.

Via de livestream op de website van de gemeente, kunnen bezoekers de wachttijd zelf inschatten. In geval van drukte, stellen ze beter hun bezoek even uit tot een moment waarop het rustiger is. In het kader van de coronamaatregelen wil het gemeentebestuur vermijden dat er bij momenten een grote toeloop zou ontstaan.

Naast de opening van de recyclageparken, blijft ook de afvalophaling aan huis in Lummen gegarandeerd.