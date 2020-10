Nieuw bedrijvenpark LAAR26 biedt plaats aan 50 bedrijven en 200 arbeidersplaatsen Birger Vandael

09 oktober 2020

11u19 0 Lummen Op de vroegere site van Mobis in Lummen is de herontwikkeling van start gegaan. Op de site van 11 hectare komt het nieuwe gemengde bedrijvenpark LAAR26, dat ruimte zal voorzien voor ongeveer 50 bedrijven. “Met de komst van onder meer DPD en BPost op het park dragen we als gemeente bij tot de verdere uitbouw van Limburg als duurzame, innovatieve en hightech logistieke hotspot”, stelt burgemeester van Lummen Luc Wouters (CD&V).

Het nieuw te ontwikkelen bedrijvenpark ‘LAAR26’ is gelegen vlakbij de op- en afrit E314, de E313 en het centrum van Lummen. Het park is een nieuw project van Futurn, het tiende al in Limburg. Dankzij de kwaliteit van de bestaande bebouwing kan er worden ingezet op reconversie in plaats van afbraak. Het KMO-gedeelte wordt gerealiseerd via functionele, instapklare bedrijfshuisvestiging.

Het project bestaat enerzijds uit een KMO-zone met 42 units vanaf 140 vierkante meter voor een totale oppervlakte van 8.500 vierkante meter en anderzijds uit grotere gebouwen bestemd voor productie of logistiek voor een totale oppervlakte van 34.000 vierkante meter.

Projectontwikkelaar Futurn wil met bedrijvenpark LAAR26 een gevarieerd aanbod creëren voor zowel grote als kleine spelers. De grootste gebruiker wordt logistiek dienstverlener DPD die met een hal van 18.500 vierkante meter haar ambitieus expansieprogramma met een nieuwevestiging voor Limburg realiseert. De oplevering van de KMO-zone is voorzien in de zomer van 2021. Momenteel zijn de afbraakwerken van een deel van de bestaande gebouwen afgerond om ruimte te maken voor de nieuwe KMO-zone.

Commercieel succes

Op commercieel vlak is het project een groot succes. Bij aanvang van de werken is immers zo’n 70% van de KMO-units verkocht of gereserveerd, zijn de logistiek ruimtes verhuurd en worden de onderhandelingen afgerond voor de stand alone gebruikers. “De ontwikkeling van dit park toont onze corebusiness aan: onderbenutte of leegstaande bedrijfssites herontwikkelen naar functionele duurzame bedrijvenparken met een beter en logisch ruimtegebruik “, vertelt Frederik Baert van Futurn. “Op deze vroegere site van Mobis, met zo’n 55.000 vierkante meter aan verouderde gebouwen, kunnen we zo’n 60% reconversie realiseren, goed voor zo’n 31.000 vierkante meter aan gebouwen die we een nieuw leven kunnen geven door renovatie en 10.000 vierkante meter

Voorbeeld duurzame transformatie

Karin Van De Velde, voorzitter VOKA KvK Limburg noemt LAAR26 een voorbeeld van duurzame transformatie: “Wij wijzen al langer op het gebrek aan kwalitatieve industrieterreinen in Limburg.” Burgemeester Wouters ziet kansen voor Lummen: “LAAR26 zorgt voor heel wat extra werkgelegenheid en een uitbreiding van onze lokale economie, dergelijke initiatieven willen we als gemeente dus graag blijven ondersteunen.” Eenmaal het project volledig ontwikkeld, zal het goed zijn voor zo’n 200-tal arbeidsplaatsen. De bouwwerken zullen worden uitgevoerd door Mathieu Gijbels. Het ontwerp is van de hand van Mamu Architecten.