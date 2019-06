Nicole maakte switch van salesmedewerker naar hoteluitbater: “Ik heb nu veel meer energie” Birger Vandael

26 juni 2019

15u59 1 Lummen Deze week kampeert het VTM-programma ‘Met Vier in Bed’ een week lang in onze provincie. Elke dag komt een andere parel aan bod en achter elke locatie schuilt een uniek verhaal. Wij laten de gastheren en gastvrouwen aan het woord en brengen al het moois wat Limburg te bieden heeft in beeld.

In de laatste Limburgse aflevering trekt het programma naar Lummen. Daar runt Nicole Reynders samen met haar man Kris Vanstraelen al twaalf jaar Het Buskruid. Vandaag geniet Nicole van haar job als hoteluitbaatster, dat was ooit wel anders. In een vorig leven werkte ze immers als salesmedewerker. “Ik wist toen al dat ik dat niet tot mijn 65ste zou doen. Na een tijdje vroeg ik mezelf echt af wat ik aan het doen was”, biecht ze op.

Opleiding van drie jaar

Nicole besloot in haar vrije tijd een nieuwe opleiding te volgen. “Ik wilde iets gaan doen wat mij écht interesseerde. Mijn man besloot om mij te volgen en zo hebben we drie jaar lang quasi elke weekdag de verplaatsing gemaakt om de opleidingen herborist en voedingsconsulente te volgen. Zoals wel vaker deden we na het behalen van dat diploma eigenlijk niets concreets met onze kennis. Dus besloot ik mijn job in de sales stop te zetten en een winkeltje in thee en kruiden te openen in onze toenmalige woning in Lummen.”

Door omstandigheden verloor Kris ook zijn job. “Plots viel alles in ons leven weg. Ik had enkel een winkeltje en hij bleef achter zonder job. En op dat moment besloten we het hotel naast het cultureel centrum aan te kopen, de winkel naar daar te verhuizen en iets nieuws te maken van het geheel. In het begin was dat heel zwaar, zeker met drie studerende kinderen. Gelukkig verliep alles vlot. Toen we de eerste dag opende voor onze familie stonden er ’s avonds al klanten in het hotel.”

Zakenmensen en weekendtoeristen

Vandaag is Het Buskruid een hotel dat populair is bij zakenmensen. Door de ligging vlakbij het klaverblad zijn de grote steden en luchthavens vlot bereikbaar. Ook weekendtoeristen vinden gemakkelijk de weg naar het hotel. Het winkeltje werd ondergebracht in het geheel. Hier vind je allerlei soorten thee, kruiden, oliën… “Regelmatig nemen hotelmensen een theetje mee voor de buurman die intussen op het huis let. Ook de honing verkoopt vlot. De twee zaken staan los van elkaar, maar kunnen anderzijds ook niet zonder elkaar”, legt Nicole uit.

Vandaag is Nicole gelukkig in wat ze doet. “Het verschil met vroeger is enorm! Ik klop nu meer uren, maar omdat ik het heel graag doe, heb ik ook veel meer energie. Toen was ik 44, nu ben ik 56. Ik sta elke dag om 6 uur op en heb amper vrije tijd. Dat is ook niet nodig, want ik neem mijn momenten wel als ze zich aandienen. “ Het resultaat is donderdagavond om 21.15 uur te zien op VTM.