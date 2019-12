Meldertsebaan wordt meteen na Nieuwjaar heringericht EWH

27 december 2019

13u43 0 Lummen De N725 Meldertsebaan wordt volledig vernieuwd met het oog op meer verkeersveiligheid en een beter rijcomfort. Op maandag 6 januari 2020 start de eerste fase van de werken waarbij de weg tussen het kruispunt met de Mellaerstraat tot voorbij het kruispunt met de Geeneindestraat wordt aangepakt.

Gemeente Lummen, het Agentschap Wegen en Verkeer en Fluvius vernieuwen samen de Melderstebaan (N725) tussen de Grote Baan (N29) en het centrum van Lummen. Op maandag 6 januari wordt gestart met de eerste fase. De herinrichting zal in totaal in vier fasen verlopen. Het einde van de werken is voorzien voor de zomer van 2021, mits het uitblijven van onvoorziene omstandigheden en weerfenomenen die de werken zouden kunnen vertragen.

Aangezien het wegdek van de Meldertsebaan in slechte staat is, wordt de rijbaan volledig vernieuwd. Tijdens de herinrichting worden aan weerszijden van de weg vrijliggende fietspaden aangelegd. Verder wordt de huidige straatverlichting vervangen door duurzame LED-verlichting. Daarnaast legt Fluvius in de Ruiterstraat, Pastorijstraat, Geeneindestraat en de Schoolstraatondergronds ondergronds een gescheiden rioleringsstelsel aan dat afvalwater en vuilwater apart opvangt en afvoert. Pas na de zomervakantie starten pas de hoofdwerken wat betreft riolering en wegenis op de Meldertsebaan zelf.

Over de volledige projectzone op de Meldertsebaan zal de aannemer aan weerszijden van de weg de bermen bouwrijp maken. Dat is nodig zodat aansluitend de nutswerken hun leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom kunnen vernieuwen.

Verkeerssituatie

Meteen vanaf maandag 6 januari 2020 wordt er eenrichtingsverkeer van Lummen naar Tessenderlo ingesteld op de Meldertsebaan van iets voor de Mellaerstraat tot aan de Pastorijstraat. Verkeer passeert dan steeds de werfzone aan de zijde waar er niet gewerkt wordt. Het eenrichtingsverkeer zal blijven gelden voor de volledige duur van de werken. Komende van Tessenderlo blijft dubbelrichtingsverkeer echter wel mogelijk tot aan het kruispunt van de Pastorijstraat met de Zelemsebaan. Doorgaand verkeer richting Lummen volgt een omleiding via Beringen.

Voor fietsers wordt een omleiding gesignaleerd via het fietsroutenetwerk Kruisstraat en Hertenrodestraat. De aannemer zal ook een alternatieve route voorzien vanaf de Mellaerstraat via de Zwarte Beek en De Kalen Dries richting Pastorijstraat. Ook De Lijn moet haar dienstverlening aanpassen en voorziet daarom een omleidingsnieuwsbrief voor haar reizigers. Voetgangers kunnen dan weer steeds langs de werken en hoeven dus niet om te wandelen.