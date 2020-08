Lummense specialist e-commerce ondersteunt JAGA bij uitbouw van B2B-platform Birger Vandael

07 augustus 2020

11u26 0 Lummen De Diepenbeekse l everancier van verwarmingsapparatuur JAGA is een samenwerking aangegaan met de Lummense ontwerper van e-commerce oplossingen Digitalum. Deze zomer zal Digitalum een innovatief B2B-platform uitbouwen voor JAGA, zodat orders sneller en efficiënter kunnen verwerkt worden. “We blijven streven naar innovatie, in onze producten en bij onze manier van werken", onderstreept CEO van JAGA Jan Kriekels.

JAGA ontwerpt, produceert en verdeelt al een halve eeuw oplossingen voor verwarming, koeling en ventilatie. Dat gebeurde tot dusver manueel en het nieuwe platform moet deze verwerking automatiseren. “Onze commerciële medewerkers die zo meer tijd krijgen, kunnen zich nog meer toeleggen om klantenrelaties te onderhouden”, vertelt Kriekels. Niet enkel een intern voordeel, ook de professionele klant zal nog beter begeleid worden en het plaatsen van de juiste bestelling wordt gemakkelijker.

Boeiende uitdaging

JAGA streeft ernaar om de helft van de jaaromzet via het online platform te genereren binnen 12 maanden en om de manuele orderverwerking met 50% terug te schroeven. CEO van Digitalum Diederik Bots is trots op de samenwerking en enthousiast over de uitdaging: “Klanten bij JAGA hebben de keuze uit niet minder dan 5 miljard mogelijke varianten binnen een uitgebreid gamma producten en opties. Het is een boeiende uitdaging om dit te vertalen naar een online verkoopkanaal en dit ook vooral efficiënt te blijven beheren.”