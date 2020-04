Lummense paardenchirurg opereert paard met tumor van 15 kg: “Er was 60 meter hechtingsdraad nodig om de wonde dicht te maken” Emelie Wojcik

01 april 2020

18u14 0 Lummen In de Lummense paardenkliniek Equitom is vorige week een paard geopereerd met een kwaadaardige tumor van vijftien kilogram. Het paard kon nog moeilijk rechtstaan door het gewicht van de tumor. Ondanks de vele risico’s van de operatie loopt het paard alweer rond in de weide.

“In de 25 jaar dat ik dit doe, heb ik nog nooit zo’n grote tumor gezien”, begint paardenchirurg Tom Mariën van Equitom zijn verhaal. “De 27-jarige ruin Iberis had rechts aan de borstkas een gigantische kwaadaardige tumor. Het gezwel had een omtrek van 50 cm lang en 35 cm hoog en was nog eens 35 cm dik. De eigenares kreeg elders te horen dat de situatie hopeloos was, maar ik zag dat ze het paard als haar eigen kind verzorgde, dus wou ik ervoor vechten.”

De operatie was geen sinecure. “Iberis is een oud paard. Het is dus erg risicovol om het dier in slaap te doen. Bovendien was de tumor kwaadaardig en enorm zwaar. Toch hebben we besloten om de operatie alsnog uit te voeren. Indien dat niet was gebeurd, had het paard immers ook niet meer lang geleefd.”

“Uiteindelijk is de operatie gelukt, de tumor is volledig verwijderd. Opmerkelijk is wel dat er maar liefst zestig meter hechtingsdraad nodig was om de wonde te dichten. Maar eind goed, al goed, Iberis loopt ondertussen weer rond op de weide.”

