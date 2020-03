Lummenaren helpen elkaar tijdens coronacrisis via online zorgplatform Emelie Wojcik

17 maart 2020

11u09 0 Lummen Naar aanleiding van de coronacrisis lanceert de gemeente Lummen het online platform ‘Lummen Helpt’. Via het platform wil het gemeentebestuur kwetsbare Lummenaren ondanks hun quarantaine alsnog de nodige steun en hulp ontvangen.

Het platform is ontstaan nadat heel wat Lummenaren spontaan initiatieven opstartten om hulpbehoevenden te helpen. Boodschappen doen voor een buur die dat zelf niet kan of tot een risicogroep behoort, de hond uitlaten of naar de apotheek gaan. Vele Lummenaren waren alvast in actie geschoten. Met het online platform ‘Lummen helpt’ wil de gemeente Lummen het contact tussen zij die hulp nodig hebben en zij die klaarstaan om een helpende hand te bieden, vergemakkelijken.

Zowel hulpbehoevenden als helpende handen mogen zich online aanmelden via www.lummen.be/lummenhelpt. Dat kan via een invulformulier, een mail naar lummen.helpt@lummen.be of telefonisch op 013 390 605. Medewerkers van de thuiszorgdienst bekijken de geregistreerde vrijwilligers en de ingediende hulpvragen, en brengen de vrijwilliger dan in contact met de persoon die hun hulp het best kan gebruiken. Vrijwilligers kunnen hiervoor uitzonderlijk ook individueel beroep doen op de gratis vrijwilligersverzekering van het Vlaams steunpunt voor vrijwilligerswerk.

