Lummenaar (50) misbruikt vrouw (23) met verstandelijke beperking en riskeert drie jaar cel Birger Vandael

20 mei 2020

16u17 0 Lummen Er hangt een celstraf van drie jaar boven het hoofd van een Lummenaar (50) nadat hij een 23-jarige vrouw met een verstandelijke beperking seksueel heeft misbruikt. Hoewel de man reeds voor gelijkaardige feiten werd veroordeeld, ontkent hij het misbruik.

De twee zouden in 2018 seks hebben gehad tijdens een barbecue op een opendeurdag van een school. Hij nam de vrouw mee naar het ICT-lokaal waar de feiten zouden hebben plaatsgevonden. Het slachtoffer kende de man via haar ouders op café. De man gaf toe dat er gekust en gestreeld was, maar daar bleef het volgens hem bij. Bovendien zei hij dat dat gebeurde met wederzijdse toestemming, ook al kon het slachtoffer uit onderzoek slechts denken als een jong meisje.

De Lummenaar werd in 2002 en 2010 al voor gelijkaardige feiten veroordeeld. Bovendien verklaarde hij in de rechtbank andere dingen dan tijdens het onderzoek. Hij bleek het slachtoffer ook al een gsm te hebben gegeven en een spelconsole te hebben beloofd. Op 16 september wordt het proces verdergezet omdat nu de nodige stukken betreffende het slachtoffer niet bekend waren voor alle partijen.