Lummenaar (26) rijdt in op groep mensen en voelt zichzelf slachtoffer BVDH

07 juni 2019

12u44 0 Lummen Een 26-jarige man uit Lummen is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met volledig uitstel nadat hij met zijn wagen inreed op een groep mensen.

Beklaagde werd op 20 maart 2016 in Heusden-Zolder als onruststoker gevraagd om de parking van een winkel te verlaten. Hij werd begeleid naar zijn voertuig, terwijl de politie de anderen op afstand hield. Beklaagde stapte zijn voertuig in, gaf vol gas en reed met een blik star naar voren richting de groep op de parking. Hij miste op een haar na een inspecteur van de politie en duwde juist voor de impact met de mensen op de rem, waardoor hij midden in de groep tot stilstand kwam.

De man legde zelf uit dat hij uit angst en paniek handelde en kruipt in de slachtofferrol, maar dat volgt de rechtbank niet. Die legde de man ook een boete van 1.200 euro op. Beklaagde moet bovendien een cursus ‘omgaan met agressie' volgen. Voor de verdere afhandeling van de burgerlijke belangen volgt een heropening der debatten op 3 januari 2020.