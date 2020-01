Lummen zet haar sportieve kampioenen in de kijker EWH

27 januari 2020

09u00 0 Lummen De Lummense sportraad organiseerde op 24 januari 2020 haar jaarlijkse kampioenenviering. Hierbij werden maar liefst 50 individuele sporters en 22 ploegen in de bloemetjes gezet voor hun prestaties van het afgelopen jaar. Naar jaarlijkse traditie werden er ook trofeeën uitgedeeld.

Zo ontving volleybalster Marie Meynckens (15) de titel van beloftevolle jongere 2019. Ze speelt vanaf dit seizoen in de eerste divisie bij Datovoc Tongeren en werd afgelopen jaar zowel Vlaams als Limburgs kampioen met haar ploegen. Bovendien heeft ze een basisplaats in de nationale ploeg, waarmee ze ook West-Europees kampioen werd.

De titel voor G-sporter van het jaar was dan weer weggelegd voor Anke Sneyers en haar prestaties in de atletiek. Zo werd ze Belgisch kampioen indoor 60-200 meter en Belgisch kampioen outdoor 100-400 meter. Daarnaast vestigde ze ook een nieuw Belgisch record indoor 300 meter. Bovendien nam ze deel aan het Wereldkampioenschap senior in Dubai, waar ze de eerste Belgische atlete met een verstandelijke handicap werd die heeft deelgenomen aan een Para WK.

Basketbalster Jaleese Maes ging dan weer aan de haal met de titel van sportvrouw van het jaar. Ooit begon ze bij Basket Lummen, momenteel heeft ze een basisplaats bij de Liège panters in eerste nationale. Ze werd verschillende keren geselecteerd voor de nationale jeugdreeksen en nu ook voor de Belgian Cats.

