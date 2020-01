Lummen verwelkomt 19-jarig gemeenteraadslid EWH

23 januari 2020

16u33 0 Lummen De gemeente- en OCMW-raad van Lummen heeft begin deze week een nieuw raadslid verwelkomt. De 19-jarige Chelsea Nshuti (CD&V) neemt de plaats in van haar partijgenoot Aloïs Van Grieken.

Aloïs Van Grieken (CD&V) neemt na in totaal meer dan 25 jaar lidmaatschap van de gemeente- en OCMW-raad, afscheid als raadslid. Hij wordt vervangen door de 19-jarige Chelsea Nshuti (CD&V), die afgelopen maandag tijdens de zitting de eed aflegde en momenteel dus als jongste raadslid in beide raden zetelt. Nshuti geeft via sociale media alvast mee dat ze ernaar uitkijkt om deel uit te maken van de raden. Ze bedankt daarbij ook haar collega voor de jarenlange inzet.