Lummen picknickt deze zomer samen langs het Albertkanaal, in de eigen bubbel: “Aparte maar gezellige picknickzones” Emelie Wojcik

28 mei 2020

13u49 0 Lummen Gezellig met z’n allen rond de picknicktafel kruipen, het is een activiteit die door de coronacrisis bijna ondenkbaar is geworden. Of niet? Ondernemer Bart Was ontwikkelde met Picknickbar een systeem waarmee tot wel 45 gezinnen tegelijkertijd coronaproof kunnen picknicken. Gemeente Lummen en Toerisme Limburg zijn alvast enthousiast, nu alleen de Nationale Veiligheidsraad nog.

Een lange gang van drie meter breed met aan weerszijden minstens 26 picknickzones van acht vierkante meter op het terrein van Lumma-Ski, zo stelt ondernemer Bart Was zijn Picknickbar voor. “Op dat terrein organiseer ik al twee jaar Beachbar 2020”, vertelt Was. “Maar met de huidige coronamaatregelen betwijfel ik of we die terrassen wel zullen kunnen openen. Laat staan dat er veel volk op zou afkomen, want ik merk dat mensen veel voorzichter zijn geworden. Toch wil ik het ook deze zomer gezellig maken langs het Albertkanaal.”

“Het is de bedoeling dat mensen hun picknickmand bestellen aan een container. Dat kan al vanaf twintig euro. Geen reservaties: first come, first served. Ze mogen kiezen tussen een vijftal manden gevuld met tapas zoals kaasjes en vleesjes en een fles wijn. Dan krijgen ze een picknicktafel toegewezen, een zone waarbinnen enkel de leden van hun bubbel mogen komen. Dat zijn maximaal vier mensen per tafel, tenzij de Veiligheidsraad iets anders beslist. Wanneer al het eten op is, brengt de bubbel zijn mand terug en wordt de volledige zone ontsmet.”

Luxe vakantiegevoel

Gemeente Lummen en Toerisme Limburg lopen alvast warm voor het idee van Was. “Het is nu enkel nog wachten op de Veiligheidsraad. En op het weer. Die twee factoren zullen bepalen of mijn concept al dan niet een succes wordt. In het beste geval gaan we een stralende zomer tegemoet en komen er steeds meer versoepelingen. Dan kunnen we de Picknickbar uitbreiden naar 45 tafels, desnoods met tenten en parasollen tegen de zon. Daarnaast ontwikkelde ik ook een VIP-arrangement voor mensen die graag een luxe vakantiegevoel ervaren. Zij kunnen in een bootje aan de aanlegsteigers van Lumma-ski een luxepicknickmand verorberen.”