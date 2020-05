Lummen opent Blokhof voor dertigtal studenten Emelie Wojcik

17u02 0 Lummen In Lummen wordt het gemeenschapscentrum Oosterhof omgetoverd tot ‘Blokhof’. Zo kunnen een dertigtal Lummense studenten er vanaf 2 juni terecht om zich voor te bereiden op de juni-examens.

Vroeger kwamen Lummense studenten tijdens de blokperiode in de lokale bibliotheek studeren, maar die is omwille van de coronamaatregelen te klein. In gemeenschapscentrum Oosterhof kunnen de studenten daarentegen in verschillende zalen terecht. Zo is er steeds voldoende ruimte tussen de verschillende tafels.

In totaal is er plaats voor 36 studenten. Zowel leerlingen uit het secundair onderwijs als studenten uit het hoger onderwijs zijn welkom.

Van 2 tot 30 juni zijn studenten elke werkdag welkom in gemeenschapscentrum Oosterhof van 8 tot 20 uur. Online reserveren is verplicht.