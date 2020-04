Lummen hervat riolerings- en nutswerken na werfstilstand door coronacrisis Emelie Wojcik

27 april 2020

13u05 0 Lummen In Lummen zijn de riolerings- en nutswerken rond de Dikke Eikstraat en Meldertsebaan na een periode van stilstand door de coronacrisis hervat op 27 april. Na een risicoanalyse blijkt dat de werken opnieuw van start kunnen gaan, mits de toepassing van extra veiligheidsmaatregelen. Daarom zal er niet meteen met volle capaciteit gewerkt worden.

In de Pastorijstraat en de Geeneindestraat hervat de aannemer de rioleringswerken. Zo worden in de Pastorijstraat de huisaansluitingen in orde gebracht en starten in de Geeneindestraat graafwerken voor de aanleg van de nieuwe rioleringsbuizen. Tijdens de werken in de Geeneindestraat wordt de rijweg voor een viertal weken afgesloten ter hoogte van de Meldertsebaan. De Geeneindestraat is alsnog bereikbaar via de Pastorijstraat, Geenmeerstraat en Hereheidestraat.

Ook in de Ruiterstraat worden de kabels en leidingen vernieuwd. Als deze werken afgerond zijn, verplaatst de aannemer deze werkzaamheden naar de Meldertsebaan ter hoogte van de Mellaerstraat en vervolgens naar de Pastorijstraat. Het fietspad tussen de Mellaerstraat en de Pastrorijstraat zal de aannemer opnieuw egaliseren.

De werkkrachten draaien momenteel niet op volle capaciteit. De heropstart is dus beperkt. Bepaalde activiteiten waarbij de geldende veiligheidsmaatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, zijn bovendien uitgesteld.