Leerlingen Freinetschool Wondere Wereld starten met preteaching bij meester Jasper Emelie Wojcik

20 april 2020

17u20 0 Lummen Net zoals in de rest van Vlaanderen, zijn ook de leerlingen van de Lummense Freinetschool de eerste dag na de paasvakantie gestart met preteaching. Hierbij verwerken leerlingen nieuwe leerstof via online lessen. Meester Jasper toonde de derde graad wat hij de komende weken allemaal voor hen in petto heeft.

“De preteaching is vanmorgen eigenlijk heel goed verlopen”, zegt meester Jasper enthousiast. “Uiteindelijk zijn dat leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar, die zijn het al wel gewoon om met online hulpmiddelen te werken. Bovendien heb ik voor de paasvakantie al regelmatig online contact gehad met de leerlingen. Maar vanmorgen zaten voor het eerst weer alle 23 gezichten voor mijn neus. Een fijn gevoel!”

Ook wat de planning betreft, kon meester Jasper het zich niet mooier voorgesteld hebben. “Ik geef les op een Freinetschool, dus de leerlingen krijgen sowieso altijd een weekplan dat ze moeten uitvoeren. Het was dan ook fijn om te zien dat heel wat leerlingen het plan geprint hadden en er tijdens mijn uitleg belangrijke zaken op noteerden. De bestaande structuur was dus ook in de videochat aanwezig. Bovendien had ik aan de leerlingen gevraagd om hun geluid op ‘stil’ te zetten en het pas aan te zetten als ze hun hand omhoog staken. Zo verliep ook de videochat zonder al te veel drukte.”

Zelfstandigheid

Volgens de leerkracht heeft het systeem van preteaching ook positieve kanten. “Het is interessant om te zien hoe vlot de leerlingen zich aanpassen. Door deze lesmethode toe te passen, worden ze allemaal immers een stukje zelfstandiger. Dat is niet slecht als je weet dat ze binnenkort allemaal naar het middelbaar moeten”, vindt meester Jasper. “Er kruipt momenteel veel meer tijd in mijn voorbereidingen, maar toch denk ik erover na om deze lesmethode door te trekken naar volgend jaar.”