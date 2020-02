Klimaatplan moet CO2-uitstoot in Lummen met veertig procent verminderen tegen 2030 Emelie Wojcik

19 februari 2020

19u19 0 Lummen In Lummen werd afgelopen maandag tijdens de gemeenteraad het klimaatplan goedgekeurd. Het plan moet ervoor zorgen dat de gemeente haar CO2-uitstoot tegen 2030 met veertig procent verminderd. Met haar 139 klimaatdoelstellingen wil het gemeentebestuur tegemoetkomen aan het Burgemeestersconvenant dat de gemeente in 2018 ondertekende.

Het klimaatplan werd opgesteld op basis van de resultaten van een klimaatcongres waar iedere Lummenaar zijn of haar stem kon laten horen. Tijdens dat congres gingen meer dan zestig Lummenaren aan de slag in thematafels rond wonen en bouwen, afval en duurzame consumptie, mobiliteit, groen en natuur en hernieuwbare energie. Maar ook de resultaten van interne werkgroepen en de input van gemeentelijke adviesraden werden in het plan opgenomen. Het uiteindelijke plan bestaat uit 139 maatregelen die de CO2-uitstoot de komende jaren drastisch moet verlagen.

Wegen

In het klimaatplan wordt er onder andere 16 miljoen euro geïnvesteerd in de Lummense wegen. Zo wordt 36 kilometer weg voorzien van gescheiden riolering en komt er in de toekomst meer dan 22 kilometer aan bijkomende fietspaden. Mobiliteit is dan ook een belangrijke rode draad doorheen het plan. Zo wil de gemeente duurzame verplaatsingen stimuleren door fietsers en voetgangers een veilige plaats in het verkeer te bieden. Daarnaast zet het gemeentebestuur in op het vergroenen van het eigen wagenpark, met het inzetten van twee elektrische deelwagens als eerste stap.



Wonen

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Wonen West-Limburg’ moet een eerste aanspreekpunt voor de burger worden om duurzaam en energiezuinig bouwen en wonen verder te promoten. Wat betreft hernieuwbare energie wordt het subsidiereglement herbekeken. Daarnaast bekijkt de gemeente welke projecten met Nuhma, het Limburgs klimaatbedrijf, gerealiseerd kunnen worden.

Groen

Ook het groen- en bomenbeleid krijgt een plaats in dit plan. Door in te gaan op het project ‘Ruimte voor bomen’ en het klimaatbomenfonds wil de gemeente inzetten op de aanplanting van extra bomen. Daarnaast wordt een bomenbeheerplan opgesteld waarmee de bestaande bomen in de toekomst voldoende zorg kunnen krijgen.