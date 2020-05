Klas te klein voor 1,5 meter afstand? Dan gebruiken we een legertent Marco Mariotti

15 mei 2020

14u21 6 Lummen Bij lagere school De Wondere Wereld in Lummen gingen ze creatief te werk om de sociale distancing in de klas te respecteren. Het lokaal voor de zesdejaars is te klein, dus ging de les vandaag door in een heuse legertent. “Een hele aanpassing, maar wel een haalbare", zegt Nathalie Jannis (31), nog maar net coördinator op de school.



Nog vermoeide en wat afwachtende blikken vanmorgen aan De Wondere Wereld in Lummen. De zesdejaarsstudenten van de lagere school mochten vandaag hun testdag starten. Maandag is het voor echt. Voor corona zou de les aanvangen op de bovenste verdieping van het gebouw en start de week met een praatronde.

“Die ronde doen we nu in de open lucht achter op de speelplaats”, zegt leraar Jasper. “Iedereen op ruime afstand van elkaar, en elk op zijn eigen stoel." Wie heeft wat zoal gedaan laatste weken? Gamen, lezen, vervelen, ruzie maken met broer of zus, is zowat bij iedereen het antwoord. Maar vooral de opluchting om terug naar school te mogen overheerst. “Ik heb mijn vrienden echt gemist", zegt Vigo. “Alleen vrees ik dat we nog niet mogen voetballen en daar keek ik zéker naar uit.”

Hetzelfde horen we bij Tomaz die zelfs een hele doos cleenex mee naar school nam. “Voila, die zet ik hier op mijn tafeltje. Maar ik gebruik het vooral voor mijn allergie hoor. Ik snuit soms tien zakdoeken op in één dag.”

Ik vind het belangrijker dat ze eerst leren wennen aan de afstand naar elkaar, voor we een ganse klas samen zetten. Coördinator Nathalie Jannis

Na het wennen aan de afstand en de nieuwe omgeving, mochten ze ook al eens de handen wassen via het nieuwe systeem. “In een oude tuinslang boorden we enkele gaatjes netjes op afstand waar ze hun handen aan kunnen wassen”, zegt Nathalie Jannis, de nieuwe coördinator van de school.

Toiletten

“Ontsmettingsgel is er ook voor iedereen. Omdat we de afstand niet kunnen garanderen in de toiletten, hebben we een mobiel toilet voorzien dankzij de gemeente. We proberen de bubbels allemaal zo gesloten mogelijk te houden.”

Het eerste en tweede studiejaar zal hier pas binnen twee weken naar school gaan. “We willen dan in kleine groepjes werken en telkens halve dagen. Dat doen we om het sociale en emotionele goed te kunnen opvolgen. Je kan dan sneller inspelen op persoonlijke noden. Het goed opvolgen van hun noden en beantwoorden van de vragen door die vele maatschappelijke veranderingen zijn cruciaal.”

“Het is ook belangrijker dat ze eerst leren wennen aan de afstand naar elkaar, voor we een ganse klas samen zetten. Iemand van 11 of 12 begrijpt al sneller dat 1,5 meter afstand belangrijk is en kan zich daar beter aan houden. Wie 6 of 7 is heeft daar langer tijd voor nodig.” Nog een extra legertent installeren is niet de bedoeling.

Kleuterklas

In de kleuterklas werden alvast pijlen op de grond gemarkeerd om de looprichting te bepalen. “Maar dat zal nog een klus worden. Belangrijk is dat we met één doos speelgoed per dag werken. Een dag later een andere doos, zodat we de vorige kunnen ontsmetten. Ze op de speelplaats op afstand houden kan , maar het wordt een uitdaging.”