Kinderopvang ook tijdens paasvakantie verzekerd Emelie Wojcik

31 maart 2020

13u08 0 Lummen Ook tijdens de paasvakantie zullen Lummense scholen essentiële kinderopvang blijven garanderen. Daarnaast bieden de begeleidsters van ’t Sjamajeeke gedurende deze periode ook buitenschoolse opvang aan.

’t Sjamajeeke beschikt over vijf locaties: Lummen centrum, Linkhout, Meldert, Geneiken en Genenbos. Normaal gezien wordt tijdens vakantieperiodes slechts één locatie opengehouden. Maar tijdens de coronacrisis blijven de verschillende locaties geopend om te vermijden dat verschillende groepen kinderen zich mengen.

Voor de opvang van jongeren uit het middelbaar onderwijs voorzien de Lummense scholen momenteel zelf de nodige oplossingen. Ouders die toch problemen ervaren kunnen hulp inroepen via het telefoonnummer 013 390 515.

De buitenschoolse kinderopvang ’t Sjamajeeke is bereikbaar via het telefoonnummer 013 390 500 of via buitenschoolse.opvang@lummen.be.