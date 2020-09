Kinderen verzamelen handtekeningen tegen té snel verkeer in Lummense Linkhoutstraat Giulia Latinne

Lummen Vier kinderen uit de Linkhoutstraat in Lummen starten deze week een petitie, want zij vinden dat hun straat onveilig is door té snel verkeer. Burgemeester Luc Wouters belooft alvast om de straat binnenkort onder handen te nemen.

Met een petitie willen Roos (9), Toon (5), Emile (11) en Aline (9) tegen komende woensdag genoeg handtekeningen verzamelen tegen het onveilig en té snel verkeer in de Linkhoutstraat in Lummen. Daar geldt op de meeste plaatsen een snelheidslimiet van 70 km per uur, en zelfs 50 km per uur in de dorpsomgeving. Maar die limieten worden volgens de vier kinderen regelmatig overschreden en dan voornamelijk ‘s nachts. Buurtbewoners verdenken bestuurders er zelfs van straatraces te organiseren, ongeacht de flitspalen die langs de straten staan.

Burgemeester Luc Wouters zal de petitie komende woensdag mogen ontvangen, maar kondigt nu alvast goed nieuws aan voor de bewoners die in de Linkhoutstraat wonen. Zo is het project om de straat te vernieuwen goedgekeurd. “Bedoeling is om de riolering te vernieuwen en een nieuw fietspad van 1,75 meter breed aan te leggen langs beide zijden van de weg”, aldus Wouters. “Daarnaast wordt de verlichting ook aangepast en zal er milieuvriendelijke ledverlichting komen. De timing zal afhangen van de eventuele grondinname voor de aanleg van fietspaden en nutsleidingen. Woensdag komt er overleg met alle nutsmaatschappijen.”