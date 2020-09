Kinderen uit de Linkhoutstraat overhandigen petitie tegen té snel verkeer aan burgemeester

Lummen

Vier jonge inwoners uit de Linkhoutstraat in Lummen hebben een honderdtal handtekeningen tegen té snel verkeer in hun straat verzameld. Die petitie gaven ze woensdag af aan burgemeester Luc Wouters (CD&V). “Kinderen die durven vertellen wanneer ze zich onveilig voelen in het verkeer moeten we toejuichen.”