Kerstbomen belanden voor het zestiende jaar op rij op de vuurstapel Dirk Selis

12 januari 2020

18u23 0 Lummen Naar jaarlijkse gewoonten organiseerde de KLJ van Lummen voor de zestiende keer hun kerstboomverbranding aan de parking van het Schulensmeer in Linkhout.

Net zoals andere jaren werd de avond weer gevuld met een liveband, leuke animaties en een wedstrijd. “Voor de dorstigen was er weer keuze uit talrijke soorten jenever, glühwein, warme choco, frisdrank of een gewoon pintje en voor de hongerigen was er een boterham met spek of hotdog. Voor de kleinsten was er ook dit jaar een tekenwedstrijd, waarmee zij een warme chocomelk verdienden en kans maakten op leuke prijzen.

“Precies zestien jaar geleden zijn we van start gegaan. Met de 18-jarigen zijn we destijds gestart met drie activiteiten. Naast de kerstboomverbranding namen we deel aan carnaval en we gaven een jongerenvat. Al die dingen worden nog steeds georganiseerd. In al die jaren hebben we tijdens de verbranding alle soorten weer gehad, van -12 graden tot deze zaterdag 4 graden. Ons doel is de mensen van Linkhout en omgeving te laten feesten, verbroederen en gezellig samen te zijn. We hebben voor de eerste keer kerstbomen verkocht en nu dus opgehaald en verbrand”, aldus Sander.