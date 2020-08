Kermis Lummen kan in het najaar doorgaan MMM

28 augustus 2020

16u22 0 Lummen De kermissen in Lummen kunnen dit jaar nog doorgaan. Dat besliste de gemeente.

De nodige veiligheidsmaatregelen omtrent het coronavirus zullen in acht genomen worden. Er zal voldoende afstand gecreëerd worden tussen mensen en de looprichtingen worden aangepast.

“Een evenement organiseren is op dit moment niet even eenvoudig om in te schatten of dat kan onder de geldende maatregelen", klinkt het. “De risico’s inschatten is ook niet evident. We hopen dus via de overheid en de regels omtrent evenementen meer duidelijkheid te verkrijgen via de Vlaamse overheid."