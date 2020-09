IN BEELD. Freinetbasisschool Wondere Wereld bant ontsmettingsmiddel tijdens nieuw schooljaar Giulia Latinne

01 september 2020

18u18 0 Lummen LUMMEN - Ook de freinetbasisschool Wondere Wereld kan eindelijk weer de jonge leerlingen en hun ouders verwelkomen. Dat doen ze met een statement, want vanaf dit schooljaar is ontsmettingsmiddel uit den boze. “Enkel nog water en zeep.”

Wie dacht dat ontsmettingsmiddel bij het ‘nieuwe normaal’ hoorde, heeft het mis. Toch niet voor de Freinetbassischool Wondere Wereld in Lummen. “Het is een bewuste keuze geweest om sinds dit nieuwe schooljaar ontsmettingsmiddel niet langer te gebruiken op onze school”, vertelt Nathalie Jannis, coördinator van de school. “Zo doodt ontsmettingsmiddel ook de goede bacteriën op de huid van de leerlingen, en dat gaat in tegen de schoolvisie die wij en de ouders van onze leerlingen hebben over gezondheid.” Leerlingen bestrijden daarom het virus vandaag én de komende schooldagen regelmatig met water en zeep op de speelplaats.