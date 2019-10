Houtskooltekeningen van kunstschilder Charles Wellens keren terug naar geboortestad Emelie Wojcik

24 oktober 2019

17u44 0 Lummen Kunstliefhebbers van het Genootschap Charles Wellens pakken op zondag 27 oktober uit met houtskooltekeningen van hun geliefde Lummense schilder. Na heel wat onderhandelingen met openluchtmuseum Bokrijk is het Genootschap erin geslaagd de tekeningen naar het Administratief Centrum van Lummen te halen.

Schilderijen van Wellens fleuren al enige tijd de muren van het Administratief Centrum op. Vanaf zondag worden daar ook houtskooltekeningen van bijna 100 jaar oud aan toegevoegd. “De tekeningen zijn voorstudies voor zijn latere creaties in olieverf”, zegt Marcel Wijnants, bestuurslid van het Genootschap Charles Wellens. “Ze werden door Wellens aan de Provincie Limburg nagelaten. Wij krijgen nu de eer om ze tentoon te stellen.”

De tentoonstelling van de tekeningen is het resultaat van een charter tussen het gemeentebestuur van Lummen en het openluchtmuseum Bokrijk. De tekeningen worden namelijk al jaren in het openluchtmuseum bewaard. Geen vreemde opslagplek zo blijkt, Wellens was immers medeoprichter van het domein en heeft er zelfs zijn eigen hoeve.

De tekeningen zullen feestelijk worden ingewijd met een lezing over de rol van Wellens in Bokrijk, een literaire toelichting en muzikale omkadering van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans uit Hasselt. Bezoekers zijn welkom tussen 14.30 uur en 18 uur in het Administratief Centrum op het Gemeenteplein 13 in Lummen. De toegang is volledig gratis.