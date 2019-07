Hevige brand vernielt bekende papier- en geschenkenhandel Porters uit Lummen Toon Royackers

03 juli 2019

17u51 0 Lummen Een hevige brand heeft woensdagnamiddag groothandel Porters langs de Oostereinde in Lummen vernield. Een bediende werd kort na 14 uur plots opgeschrikt door een luide knal. Iedereen kon nog tijdig naar buiten lopen. Maar minuten later stond een groot deel van het gebouw wel al in lichterlaaie. De aangeslagen eigenaars werden opgevangen door de gemeente en de hulpdiensten.

“Er is meteen ook een be-alert verstuurd naar alle omwonenden,” zegt waarnemend burgemeester Heidi Lamotte (CD&V) van Lummen. “Via sociale media hebben we iedereen gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Ook de politiewagen is uitgereden om die boodschap door de straten om te roepen. Intussen hebben de brandweerploegen metingen uitgevoerd in de omgeving. Die blijken gelukkig allemaal goed mee te vallen: er is geen gevaar voor de volksgezondheid, en er bleek geen asbest aanwezig in het gebouw. Een grote opluchting. Wel is duidelijk dat het om een ernstige brand gaat. Er was lang een grote rookpluim zichtbaar in de ruime omgeving. In de loop van de namiddag was de brand gelukkig wel omschreven. Gevaar voor een overslag was er niet meer. In de zaak lag trouwens erg veel papier, speelgoed en decoratie opgeslagen.”

Groot watertransport

Brandweerzone Zuid West Limburg kwam na de eerste meldingen al massaal ter plaatse. Aanvankelijk werd immers nog gevreesd voor een overslag naar een nabijgelegen woning. Maar dat kon gelukkig voorkomen worden. Meteen werd het ‘groot watertransport’ afgekondigd, waardoor zowat alle Limburgse brandweerkorpsen en de collega’s van Diest ter plaatse kwamen met extra bluswater. De politie sloot de omgeving af, zodat brandweerlui ongehinderd konden blussen. Een dichte rookpluim trok enkele uren in de richting van Lummen-centrum.

Ontstaan in de Tweede Wereldoorlog

Het getroffen bedrijf is de groothandel ‘Porters’. Die zaak was tijdens de Tweede Wereldoorlog nog ontstaan als een klein winkeltje in een huisje op het Gemeenteplein. Sinds de jaren zeventig was de zaak fors gegroeid, en verhuisd naar het grotere bedrijfspand aan de Oostereinde. De groothandel leverde intussen in de hele regio schoolmateriaal, en papierwaren aan winkels en scholen. Maar van de zaak bleef woensdagnamiddag nog maar weinig over. Het hele gebouw en de inboedel leek verloren. Het grootste deel van het dak stortte tijdens de bluswerken al in. De opgetrommelde brandweerploegen konden niet anders dan het pand gecontroleerd te laten uitbranden. De precieze oorzaak van de brand was woensdagnamiddag nog niet bekend.