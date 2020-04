Het Lumenneke stuurt zijn drone uit om Lummenaren een hart onder de riem te steken Emelie Wojcik

03 april 2020

18u29 0 Lummen De gemeente Lummen zet het Lumenneke in om Lummenaren een hart onder de riem te steken in tijden van corona. Het figuurtje promoot normaal gezien de gemeente bij kinderen. Maar maandag 6 april krijgt het Lumenneke de belangrijke opdracht om met zijn drone de warme boodschappen van Lummenaren te filmen.

Het Lumenneke is een figuurtje dat zich tot nu toe vooral ophield op het domein van de Duizendjarige Eik waar het zich verstopte voor kinderen. Maar de coronacrisis is ook het Lumenneke niet ontgaan. Daarom wil het vlammetje in deze vreemde tijden een lichtpunt zijn voor alle Lummenaren. Dat doet hij door maandagnamiddag 6 april met zijn drone over Lummen warme boodschappen in Lummense tuinen te zoeken.

Daarnast post het Lumenneke regelmatig acties, uitdagingen, tips en warme boodschappen op zijn eigen Facebookpagina om ervoor te zorgen dat Lummenaren in deze tijden optimaal voor zichzelf en anderen zorgen.

Lummenaren die maandag graag de drone van Lumenneke over hun tuin zien vliegen, sturen best vóór maandag 6 april om 12 uur ‘s middags een mailtje naar lumenneke@lummen.be.