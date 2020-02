Het is gelukt! Mama gevonden voor weesveulentje: “En nu maar hopen dat er een klik volgt” Emelie Wojcik

26 februari 2020

18u50 0 Lummen De Lummense paardenkliniek EquiTom is sinds afgelopen weekend op zoek naar een adoptiemerrie voor een prematuur veulentje. Ondertussen kreeg de kliniek al een vijftigtal aanbiedingen binnen, waarvan drie merries op papier de ideale match lijken. Momenteel is de eerste geschikte merrie onderweg naar de kliniek.

Hoewel de kliniek een vijftigtal aanbiedingen kreeg, lijken slechts drie merries op dit moment geschikt. “De perfecte adoptiemoeder moet aan nogal wat criteria voldoen”, zegt Tom Mariën, paardenchirurg en eigenaar van EquiTom. “Zo moet de merrie moedergevoelens hebben, voldoende melk aanmaken en het jong accepteren. Vandaar dat we liefst een merrie zoeken die haar eigen veulentje verloren is. Ook sterke merries die al heel wat kleintjes hebben grootgebracht, komen in aanmerking.”

De merrie die momenteel onderweg is, voldoet volgens de paardenchirurg aan al die voorwaarden. “Deze merrie is erg braaf en sociaal en heeft al meerdere veulens grootgebracht, ze is dus niet aan haar proefstuk toe. Bovendien is ze twee weken geleden haar eigen veulentje verloren. Daardoor blijft ze nu achter met een groot moedergevoel en voldoende melk.”

“Toch is er geen garantie dat de merrie het veulen zal accepteren. Het komt namelijk voor dat merries vreemde veulens verstoten, daar kan je niks aan doen. Mocht de merrie nu recent bevallen zijn van een doodgeboren jong, hadden we ons veulentje kunnen insmeren met de placenta. Zo zou de merrie de geur van ‘haar’ veulen herkennen. Maar dat is niet het geval, dus kunnen we er alleen maar voor zorgen dat de kennismaking tussen beiden vlot verloopt. En indien er geen match is, vestigen we onze hoop op de twee overige geselecteerden.”

