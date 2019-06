Het bordje ‘Vrouw gezocht’ is een bordje ‘Te koop’ geworden: “Nog één poging, maar dan doe ik mijn hoeve weg” Toon Royackers

27 juni 2019

12u48 1 Lummen ‘Gratis inwonen, alleen voor vrouwen zonder kinderen’. De oproep van Herman Horyon (81) om de eenzaamheid tegen te gaan, verscheen in april op een bord in zijn tuin in Lummen. Die eenzaamheid is twee maanden later helaas nog niet weg, het bord wel. Vervangen door een ander bord, dat ‘Te koop’ leest. “Toch wil ik het nog één keer proberen om een vrouw te vinden. Maar lukt dat niet, dan verkoop ik inderdaad.”

Ja, het was even een stormloop nadat Herman Horyon in april dat bewuste bordje in zijn tuin plaatste aan de Sint-Sebastiaanstraat in Lummen. De man had eind 2017 zijn echtgenote verloren aan een vreselijke vorm van leverkanker en zijn gehandicapte dochter was vijftien jaar eerder overleden. “Familie? Ja die heb ik wel, ergens in Nederland. Maar ik zie ze nooit. Ik ben dus helemaal alleen vandaag. Mijn hele leven heb ik gewerkt om deze hoeve te renoveren en nu zit ik hier plots in mijn eentje. Dit levenswerk gaat straks naar erfgenamen die ik zelfs niet meer ken. Zonde toch? Ik heb hopelijk nog wat gezonde jaren voor de boeg. Die wil ik graag doorbrengen met een lieve vrouw. Niet voor de seks, hé. Wel om nog wat mooie momenten te hebben en om me een beetje te helpen. Als ik er niet meer ben, kan ze hier gewoon blijven wonen. Ze wordt mijn erfgename op huwelijksvoorwaarden.”

Twee reacties

“Twee dames hebben in april contact gezocht”, blikt Herman terug. “Met eentje heb ik een fijn gesprek kunnen voeren. Nadien kwam ze echter niet meer terug. Ze had plots erge last van haar rug gekregen, zo mailde ze. Toen ik vroeg of ik eens niet op ziekenbezoek mocht komen, kreeg ik geen adres. Tja, nu heb ik al even niets meer van haar gehoord.” De andere geïnteresseerde belde voor zijn adres, maar is nooit langsgekomen. te komen. “Heel jammer dat het zo gelopen is.”

Strenge voorwaarden?

Misschien heeft Herman wel te strenge eisen? Ze moet katholiek zijn, geen kinderen en geen huisdieren hebben. Daar voegde hij dit nog aan toe: geen schulden en geen tatoeages, een bewijs van ‘goed gedrag en zeden’, niet roken, Nederlands spreken en de Belgische, Nederlandse of Poolse nationaliteit hebben. “Zijn dat veel eisen? Het is toch beter om een beetje duidelijk te zijn op voorhand? Dan weet iedereen wat de verwachtingen zijn?”

“Mijn hoeve bestaat zelfs uit twee delen,” toont Herman. “Er is een afzonderlijke ruimte, als ze dat wil. Maar alles alleen onderhouden wordt me een beetje te zwaar.” Herman heeft een bordje ‘Te koop’ in zijn tuin geplaatst. “Mocht ik dan toch geen vrouw vinden, dan zal ik dit levenswerk wel moeten verkopen. Maar misschien lukt het nog met een nieuwe oproep in de krant? Mochten er nog dames tussen 40 en 65 jaar willen, dan kunnen ze na 16 uur altijd even bij me aankloppen aan de Sint-Sebastiaanstraat 40 in Lummen.”