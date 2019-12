Half jaar cel voor huisdief van Okay BVDH

18 december 2019

11u25 5

Een 42-jarige Lummenaar is bij verstek veroordeeld tot een half jaar cel voor negen opeenvolgende inbraken bij buurtwinkel Okay in Lummen. Van 1 tot en met 23 februari 2019 ging hij negen keer op bezoek bij de zaak. De veertiger was klaarblijkelijk een gezellig figuur, want hij had het vooral gemunt op geurkaarsen, luchtverfrissers en schoonheidsproducten. De waarde bleef telkens beperkt tot enkele tientallen euro’s. Aan dit dossier werd nog een diefstal op 15 oktober 2019 in de Aldi toegevoegd. Daar bedroeg de buit een badjas en een plaid voor een totale waarde van 25,98 euro.