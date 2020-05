Glasophaling in april 40% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar Emelie Wojcik

19 mei 2020

18u08 0 Lummen Dat de coronacrisis ons leven op verschillende vlakken beïnvloedt, is geen geheim meer. Maar in Lummen merken de gemeentediensten een opmerkelijk gevolg van de coronacrisis. Zij hebben in april namelijk veertig procent meer glas opgehaald dan in dezelfde periode vorig jaar.

In april 2018 bedroeg de glasophaling nog 22,9 ton, een jaar later was dat 21,6 ton. Dit jaar werd er 30,5 ton opgehaald, een stijging van maar liefst veertig procent. “Hoogstwaarschijnlijk is het hoge cijfer van april dit jaar een gevolg van de sluiting van de horecazaken tijdens de coronacrisis, waardoor consumptie naar de particulieren is verplaatst”, klinkt het bij de gemeente. “Dat wil dus zeggen dat mensen sindsdien meer drank consumeren bij hen thuis.”

In Lummen wordt de glasophaling in eigen beheer uitgevoerd door de gemeentediensten. Dat doen ze door middel van huis-aan-huisophaling, waarbij de inwoners een glasbak ter beschikking krijgen. Daardoor zijn glasbollen overbodig in Lummen en was er dus ook geen sprake van overlast of dumping van het glas.