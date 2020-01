Gemeentebestuur vergeet 15.000 euro te innen voor klimaatproject: “Mea culpa, maar er zijn grotere projecten die wel in orde zijn” EWH

17 januari 2020

13u49 0 Lummen Het gemeentebestuur van Lummen is een subsidie voor 15.000 euro aan energiebesparende maatregelen vergeten in te dienen. Hierdoor lopen Lummense sportclubs de investering in LED-verlichting op sportterreinen mis. Burgemeester Luc Wouters (CD&V) erkent de fout, maar benadrukt het succes van grotere investeringen.

Via de campagne ‘Over Stroomversnellers' daagde het Vlaams energieagentschap in 2018 gemeenten uit om lokale energieprojecten in te dienen. “Op vraag van toenmalig sp.a plus-schepen Mario Vrancken keurde het schepencollege twee projecten goed”, zegt Jimmy De Schrijver, voorzitter van oppositiepartij sp.a plus. “Indien de gemeente minstens één procent van hun volwassen inwoners kon overtuigen om hun stem uit te brengen op een van de energieprojecten, kon Lummen aanspraak maken op een startkapitaal van 1 euro per inwoner. Voor Lummen is dat bijna 15.000 euro.”

Wegenprojecten

Het project ‘Lummen LED’s Go’, dat voor LED-verlichting op sportterreinen moest zorgen, haalde de nodige stemmen. “Het enige wat de gemeente nog moest doen, was een subsidieaanvraag indienen”, meent De Schrijver. “Jammer genoeg is dat nooit gebeurd.” Burgemeester Luc Wouters (CD&V) betreurt het voorval. “Het klopt inderdaad dat er iets mis is gelopen met de aanvraag van de subsidie. We kunnen als gemeentebestuur dan ook helaas niet anders dan onze fout toegeven", beaamt Wouters. “Wel moet gezegd worden dat het bestuur deze ambtstermijn subsidies van ongeveer 100.000 heeft geregeld voor de realisatie van vier grote wegenprojecten. Hoewel dat zeker geen excuus is voor de gemaakte fout, verdient dat toch de nodige erkenning. Voor een kleine gemeente als Lummen is het bedrag van die subsidie namelijk enorm.”