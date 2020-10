Geen Giro voor Kenneth Vanbilsen: “Ziek, maar geen corona” Koen Wellens

01 oktober 2020

18u34 0 Lummen Kenneth Vanbilsen (Cofidis) zou de enige Limburger geweest zijn die op zaterdag 3 oktober aan de start komt van de Ronde van Italië. Zou, want Vanbilsen stond donderdagavond al terug in België. Hij had koorts en de ploeg wilde geen enkele risico nemen. “Dit is een serieuze streep door mijn rekening. Ik was te ziek om te starten. Gelukkig testte ik negatief op corona”, vertelt Vanbilsen.

Hij had zijn huiswerk voor de Giro goed gedaan. Vanbilsen reed al één keer de Tour en drie keer de Vuelta. “De Giro was onbekend terrein voor mij, maar mijn opdracht was niet anders. Ik ben één van de laatste schakels in de leadout van Elia Viviani. Ik gok dat er een kans of vijf is voor een echte sprintersetappe”, klonk zijn analyse bij het begin van de week.

Nochtans zag het er vorige week niet naar uit dat Vanbilsen de Ronde van Italië zou rijden. Hij stond op de deelnemerslijst voor de BinckBank Tour en hij leek op weg naar de Vlaamse klassiekers. Maandag stapte de Lummenaar dan toch op het vliegtuig richting Sicilië waar hij zaterdag aan zijn eerste Ronde van Italië zou beginnen. “Het leek misschien een verrassing, maar ik wist al sinds vorige week dat ik erbij zou zijn.”

Afstand houden

Geen Italiaans avontuur dus voor de Lummenaar die de komende dagen wil uitzieken. “Mijn gezondheid komt op de eerste plaats nu. Ik heb nog geen flauw idee hoe de rest van mijn programma er zal uitzien”, klinkt het. De kans bestaat dat de snelle Limburger dan toch aan de start komt van de Vlaamse klassiekers. Vanbilsen reed begin september al de Tirreno-Adriatico in Italië en hij zag daar taferelen zoals tijdens de bergritten in de Tour: supporters die een loopje namen met de afstandsregels.

“Dat was bij momenten frustrerend. Wij worden heel vaak gecontroleerd en moeten de regels heel strikt volgen. Niet dat ik er meteen schrik voor heb, maar aangenaam is toch anders. Fans horen bij een koers, ze zorgen voor beleving. Het is op dit moment jammer genoeg anders. Om het veilig te houden, moet iedereen zich aan de regels houden. In vergelijking met andere sporten, lukt het allemaal vrij vlot in het wielrennen. Ook voor de supporters die in tegenstelling tot hun collega’s in het voetbal nog bijna overal vrij kunnen gaan en staan.”