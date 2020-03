Geen asbestbesmetting in omgeving bij afbraak woning Meldertsebaan Emelie Wojcik

26 maart 2020

17u11 0 Lummen Burgemeester van Lummen Luc Wouters (CD&V) heeft vorige week vrijdag de afbraakwerken van een woning op de Meldertsebaan stilgelegd. Er waren namelijk vermoedens dat de asbest die in het huis gevonden werd de omgeving zouden besmetten. Na uitgebreid onderzoek blijk dat niet het geval.

De afbraakwerken aan de woning kaderen in de aanleg van fietspaden langs de Meldertsebaan. Vrijdag bleek dat de aannemer die het gemeentebestuur daarvoor aanstelde, bij de uitvoering van de afbraakwerken niet de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften volgde. Er ontstond daarop enige ongerustheid over de mogelijke besmetting van de omgeving met asbestresten.

Nadat de politie bevestigde dat de veiligheidsvoorschriften niet werden nageleefd, besloot burgemeester Wouters om de werken onmiddellijk stil te leggen en een onderzoek uit te laten voeren door een gespecialiseerde firma. De resultaten van dat onderzoek bevestigen dat buiten de werf nergens asbestbesmetting is vastgesteld, en dat er dus geen gevaar is voor de omwonenden. Zij worden momenteel via een brief op de hoogte gebracht van de situatie.

Om alle ongerustheid weg te nemen, werd besloten om tijdens het vervolg van de werkzaamheden luchtmetingen te laten uitvoeren door een gespecialiseerde firma. Daarnaast worden al de nodige maatregelen genomen om de werken verder in de meest veilige omstandigheden te laten plaatsvinden.