G-atlete Anke Sneyers (18) zeker van deelname aan WK Dubai BVDH

09 augustus 2019

11u05 2

G-atlete Anke Sneyers (18) uit Lummen heeft zich deze week verzekerd van een deelname aan het WK. De jonge loopster is amper twee weken geleden achttien jaar geworden en zal dus één van de meest jeugdige deelnemers aan het wereldkampioenschap para atletiek zijn. Deze vinden plaats van 7 tot 15 november in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten). Anke liep op de piste in Herentals op de 400 meter een tijd van 1'09'94, wat net onder de limiet van 1'10 is. Het wordt haar eerste WK bij de profs. “Recent gingen we met Anke naar het WK voor junioren in het Zwitserse Nittwil”, vertelt vader Yves. “Daar werd ze vijfde in het verspringen en zesde op de 400 meter. Dankzij haar prestaties in Herentals komt het volgende WK er al aan. De verplaatsingen en de bijhorende kosten nemen we er wel bij.”