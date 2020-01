Freinetschool Wondere Wereld zet Lummense handelaars in de bloemetjes met gedicht EWH

18u25 20 Lummen De leerlingen van de Freinetschool Wondere Wereld trokken woensdagmiddag richting het centrum van Lummen om er gedichten voor te lezen aan lokale handelaars. Ze deden dat in het teken van Gedichtendag.

Onder het motto ‘geef eens een gedichtje cadeau’ moedigde juf Natasja alle klassen van de Wondere Wereld aan om een gedicht te schrijven voor een specifieke handelaar. “Begin deze week kregen de kinderen per klasje zelf een cadeau met daarin allerlei woorden", vertelt juf Natasja enthousiast. “Die woorden hadden allemaal te maken met een Lummense handelaar. Zo moesten de kinderen raden dat de woorden ‘friet’, ‘mayonaise' en ‘klanten' met een Lummense frituur te maken hadden. Vervolgens mochten ze met die woorden een gedicht vormen."

Maar daar bleef het niet bij. Juf Natasja besloot woensdag om samen met twee leerlingen van elke klas naar de handelaars in kwestie te trekken en hen te verrassen met het gedicht dat eerder deze week door de klassen gemaakt werd. “Door de handelaars bij dit initiatief te betrekken, leren zij ons kennen als school”, zegt juf Natasja. “We zijn een jonge Freinetschool met weinig bekendheid. Met onze gedichten willen we onze omgeving op een positieve manier verrassen.”

Het verrassingseffect was in ieder geval aanwezig. Zo waren heel wat handelaars op voorhand niet op de hoogte van het bezoek van de leerlingen, laat staan van hun poëtische cadeau. In de lokale snoepwinkel bleek de gedichtenactie een groot succes, want daar werden de leerlingen zelfs beloond met een lekker presentje.