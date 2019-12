Freinetschool Wondere Wereld verzamelt speelgoed op vraag van Sinterklaas EWH

05 december 2019

Lummen De kinderen van het eerste leerjaar van de Freinetschool Wondere Wereld trokken grote ogen toen ze vorige week een brief van Sinterklaas vonden. In de brief vroeg de Goedheiligman aan de kinderen om naast hun schoen, ook hun oud speelgoed voor hem klaar te zetten. De kinderen reageerden zo enthousiast dat de Pieten vannacht niet in staat waren om al het speelgoed mee te nemen.

In de brief stond te lezen dat Sinterklaas oud speelgoed wou verzamelen opdat de kinderen van Wondere Wereld hun steentje zouden bijdragen voor het klimaat. “Het is niet zo goed voor het milieu om elk jaar nieuw speelgoed te kopen”, zegt juf Herlinde. “Vandaar dat Sinterklaas waarschijnlijk zijn idee heeft gekregen. Wat voor het ene kindje niet meer leuk is, staat immers misschien wel op het verlanglijstje van een ander.”

De klas die de brief in ontvangst mocht nemen, wist uiteindelijk alle andere kinderen te overtuigen om hun speelkamer op te ruimen. En zo zette gisteren alle leerlingen van de Freinetschool hun schoen met daarnaast een grote wasmand vol speelgoed klaar. “Ik denk dat de Sint nooit had verwacht dat we zoveel speelgoed zouden inzamelen. Dat bleek ook uit al het lekkers en de tweede brief die hij voor ons achterliet", aldus juf Herlinde.

Uit de tweede brief bleek dat Sinterklaas het speelgoed aan Inner Wheel gaat schenken. Dat is een club die zich inzet voor sociale doelen. Zij zullen het speelgoed over allerlei andere organisaties verdelen. “Ondertussen hebben de Pieten laten weten dat we maar liefst drie volle auto’s aan speelgoed hebben ingezameld. Aangezien dat te veel was om vannacht zelf te vervoeren, hebben de Pieten ons gevraagd om straks de laatste speelgoedjes naar de club te brengen”, zegt de juf.