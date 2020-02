Freinetschool Wondere Wereld plant klimaatboom voor Dikketruiendag EWH

12 februari 2020

De leerlingen van Freinetschool Wondere Wereld plantten dinsdagochtend een okkernootboom op hun speelplaats. Ze deden dat in het kader van Dikketruiendag. Op die manier wil de school een positieve bijdrage aan het klimaat leveren.

Dikketruiendag was voor de Freinetschool de ideale gelegenheid om een steentje bij te dragen aan het klimaat. De actie om klimaatbomen aan te planten op Lummense speelplaatsen, kadert dan weer in een project van Centrum Duurzaam Groen. Met dat project worden Lummense scholen aangemoedigd om bomen te planten op plaatsen waar de effecten van de klimaatverandering het meest voelbaar zijn, namelijk in verharde en bebouwde verstedelijkte gebieden. Het Centrum vindt de okkernootboom perfect in zulke gebieden. De brede kruin van de boom geeft mens en dier namelijk extra verkoeling. Ook de leerlingen van de Wondere Wereld zijn enthousiast. Zij kunnen alvast niet wachten tot ze de eerste okkernoot mogen proeven.