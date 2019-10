Ezelin Hope succesvol geopereerd en gerevalideerd in Lummense paardenkliniek nadat ze in het hoofd werd geschoten in Frankrijk Greet Henderix

19u39 0 Lummen Na drie maanden revalideren in een paardenkliniek in Lummen is de Franse ezelin Hope helemaal hersteld nadat ze in Frankrijk in het hoofd werd geschoten. Het dier is intussen de mascotte van de Fondation Brigitte Bardot. Want het is dankzij de dierenrechtenorganisatie van de bekende actrice dat het dier in Lummen terechtkwam en zo de gruwelijke hoofdwonde heeft overleefd.

“We hebben echt met heel ons hart naar oplossing gezocht voor Hope”, vertelt Charlène Leroux van de dierenrechtenorganisatie. “Ze is de mascotte van onze stichting geworden, ze is zo lief.” Het verhaal van Hope is erg gruwelijk. De ezelin is zwaar mishandeld, ze is van dichtbij in het hoofd neergeschoten met een jachtgeweer. Met een gapende wonde tot gevolg.

In Frankrijk durfde geen enkele dierenarts het aan om de ezelin te opereren. Daarop trok de organisatie met Hope naar Lummen, naar paardenkliniek Equitom. Chirurg Tom Mariën ging de uitdaging aan, samen met een plastisch chirurg voor mensen. “We hebben haar hoofd gereconstrueerd met een soort flap”, legt Mariën uit. “Maar bij zo’n operatie bestaat altijd wel het gevaar dat die flap zou afsterven. Daarom hebben we Hope nog drie maanden hier gehouden en haar volop antibiotica en ontstekingsremmers gegeven.”

Brigitte Bardot

Hope ziet er nu weer helemaal de oude uit. “Ze is ook helemaal veranderd”, zegt Mariën. “Ze heeft weer vertrouwen gekregen in de mensen.” Brigitte Bardot is er zelf niet bij, maar het verhaal van Hope heeft haar erg geraakt volgens de medewerkers van haar stichting. “Ze is erg opgetogen en gelukkig dat Hope is genezen.”

De ezelin krijgt nu een plekje in een wei in Normandië. De stichting zal voor haar blijven zorgen, omdat het volgens hen moeilijk is om voor paarden en ezels een geschikt adoptiegezin te vinden.