Er wordt vlijtig gekapt te midden het bronsgroen eikehout: “Het groene karakter van Lummen is aan het verdwijnen” Dirk Selis

25 augustus 2019

15u21 0 Lummen “De Onze Lieve Vrouwebeuk in Lummen is vorig jaar uitgeroepen tot ‘boom van het jaar’. Iets verderop staat de 1000-jarige eik, die als toeristische troef wordt aangeprezen. Het zijn blijkbaar de enige twee bomen die veilig zijn in Lummen, alle andere zijn vogelvrij”, zegt Lummenaar en journalist van Het Nieuwsblad Pieter Lesaffer, die burgemeester Luc Wouters in een open brief erover aansprak.

“Bijna tien jaar geleden ben ik in Gemeente Lummen komen wonen, onder meer vanwege het groene karakter. De baseline van Lummen is ook: “ademt natuur, geeft richting”. Maar sinds ik er woon, heb ik alleen maar groen zien verdwijnen”, steekt Pieter Lesaffer van wal. “Om maar enkele voorbeelden te geven. De mooie, oude bomenrij in de Dikke Eikstraat is verdwenen, het bos in de Bosstraat heeft gedeeltelijk plaats gemaakt voor bedrijven, in Meldert zijn bomen gekapt,… Vandaag ademt Lummen een pak minder natuur dan tien jaar geleden. Het tempo lijkt te zijn opgedreven. Deze week was het opnieuw prijs, in Genebos naast het Albertkanaal.Ik wil niemand zijn stukje bouwgrond ontzeggen, maar binnenkort schiet er helemaal niks meer over van het groene karakter van de gemeente. Waar blijft op zijn minst de compensatie voor al die verdwenen natuur? Het wordt tijd dat u consequent bent en het eerste deel van de baseline verandert. “Lummen, vernietigt natuur, geeft richting” zou tenminste getuigen van eerlijkheid.

Rotonde aanleggen

Maar daar is burgemeester Luc Wouters het niet mee eens: “25 % van ons grondgebied is gelegen in een groene bestemming en daardoor beschermd naar de toekomst. Daarnaast beschikken wij nog over mooie en uitgestrekte landbouwgebieden en parkgebieden Vandaar ook dat wij met trots onze baseline ‘Lummen, ademt natuur en geeft richting’ uitdragen. Als gemeentebestuur ligt één van de prioriteiten bij het aanleggen van nieuwe fietspaden. Naar de zwakke weggebruiker zal veel meer aandacht gaan en gevaarlijke punten worden aangepakt. Op het bewuste stuk komt sluit vandaag het industrieterrein van Genenbos aan op de Genenbosstraat. Het huidige fietspad kan je bezwaarlijk comfortabel noemen en dit op een kruising waar veel zwaar vrachtvervoer passeert. Samen met het verhogen van de brug over het Albertkanaal , wordt hier een rotonde aangelegd en ja dit neemt extra plaats in beslag. De keuze is hier bewust genomen voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker en dit is ook een belangrijke taak van een lokale overheid”, besluit burgemeester Wouters.

Natuurpunt Lummen

“De twee grootste natuurgebieden van Natuurpunt in Limburg, met name de Vallei van de Zwarte Beek en Schulensbroek, liggen deels op Lummens grondgebied, met ons mooie bosgebied van de Willekensberg er tussenin. Op die manier konden we recent ook twee grote Europese projecten naar Lummen halen om de biodiversiteit te verhogen en CO2 uitstoot te verminderen door veenherstel waarbij we ook samenwerken met de gemeente. Wij kunnen enkel maar mee pleiten voor het maximale behoud van de aanwezige prachtige natuurwaarden ook in de rest van Lummen zodat de gemeente dus volop ‘natuur ademt’ zoals ze zo mooi in haar slogan aangeeft.” verklaart Chris Dictus van Natuurpunt.