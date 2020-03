Er is een klik! Adoptiemerrie Evita en weesveulen Kevin wijken niet van elkaars zijde Emelie Wojcik

03 maart 2020

15u22 364 Lummen De Lummense paardenkliniek Equitom is sinds afgelopen weekend op zoek naar een adoptiemerrie voor een prematuur veulentje, aangezien zijn moeder overleed bij de bevalling. Vorige week bleek de eerste geschikte merrie onderweg naar de kliniek. Ondertussen zijn de paarden bij elkaar gebracht en jawel... Er is een klik!

Het veulentje - dat sinds kort de naam Kevin draagt - dartelt ondertussen vrolijk in de weide bij zijn nieuwe moeder Evita. Wat opvalt is dat zowel (adoptie)moeder als jong geen seconde van elkaars zijde wijken. “De merrie is heel beschermend naar het veulentje toe”, vertelt Tom Mariën, paardenchirurg en eigenaar van EquiTom. Dierenarts Simona Cerri vult aan: “Het kan als mens zelfs gevaarlijk zijn om tussen de twee te komen. Ze zijn elkaar nog volop aan het ontdekken, maar de klik is er wel.”

In totaal kreeg de kliniek liefst een honderdvijftigtal aanbiedingen. Slechts drie merries leken echt geschikt. “Evita, de eerste merrie die we op het oog hadden, voldeed op papier aan alle criteria van een perfecte adoptiemoeder”, zegt Mariën. “Ze is een erg brave en sociale Lummense merrie die al meerdere veulens heeft grootgebracht. Bovendien is ze drie weken geleden haar eigen veulentje verloren. Daardoor blijft ze nu achter met een groot moedergevoel en voldoende melkproductie.”

Te weinig melk

Toch leek vooral die laatste voorwaarde op het nippertje roet in het eten te gooien. “Bij aankomst bleek dat de merrie alsnog te weinig melk aanmaakte”, zegt dierenarts Simona Cerri. “We hebben haar dan maar meteen hormonen gegeven om de melkproductie te stimuleren. Daardoor konden we de paarden niet meteen met elkaar laten kennismaken. Momenteel leren we veulentje Kevin bij Evita drinken door hem via de fles naar haar uier te lokken.”

Evita en Kevin verblijven de komende twee weken nog in de paardenkliniek. Daarna zullen de eigenaars moeten beslissen of de merrie tijdelijk bij het veulen verblijft of omgekeerd. Na zes maanden is Kevin volgroeid en heeft hij de zorg van mama Evita niet meer nodig.