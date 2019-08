Deputatie kent vergunning toe voor windturbine in Lummen en Lanaken Dirk Selis

08 augustus 2019

17u12 0 Lummen De Limburgse deputatie zette het licht op groen voor de bouw en exploitatie van een windturbine in Lummen en één in Lanaken. De eerste windturbine werd ingediend door Electrabel, de turbine in Lanaken door GO-Force.

De turbine in Lummen zal aansluiten bij het bestaande windturbinepark op het terrein van Puratos nv tussen twee bestaande industriegebouwen. De turbine in Lanaken wordt ingepland op het industriegebied aan de Tongersesteenweg en wordt vergund met voorwaarden. Zo moeten er zes maanden na het in gebruik nemen van de turbine controlemetingen worden uitgevoerd op geluid en trillingen. Daarnaast wordt er een strenge stilstandsregeling opgelegd en dient de passage van vleermuizen goed gemonitord te worden. “De vergunning van deze turbines toont aan dat de provincie Limburg belang hecht aan groene energie. Tegelijk willen we de effecten van deze turbines op de omgeving tot een minimum beperken”, zegt gedeputeerde Inge Moors (CD&V).